Kaimaninseln mit Corona-Fauxpas

Vor dem WM-Qualifikationsspiel von Kanda gegen die Kaimaninseln am Sonntagnachmittag kam es zu einem kuriosen Fall. Das Spiel musste verschoben werden, da der Inselstaat die erforderllichen COVID-19-Testergebnisse nicht rechtzeitig liefern konnte. Das bestätigte auch eine offizielle Meldung der FIFA.

FIFA has been informed that the Cayman Islands Football Association was not able to submit the required COVID-19 testing information in time for today’s FIFA World Cup Qualification match between Canada and the Cayman Islands. pic.twitter.com/QaVaEvklBu