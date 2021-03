ORF-Experte Herbert Prohaska ließ seinen Frust über ein klares Foul an einem ÖFB-Spieler freien Lauf.

Bei aller Freude über unseren klaren Sieg ärgert sich ÖFB-Legende Herbert Prohaska bei seiner ORF-Analyse über den Treffer Färöer in der 19. Minute (Nattestad köpfelte einen Corner ein, nachdem er sich bei Trauner aufgestützt hatte).

Nach dem offensichtlich übersehen Foulspiel an Abwehrspieler Trauner und Tormann Schlager ging Prohaska auf den Weltverband los: „Die FIFA, der größte Fußballverband der Welt, stellt in der WM-Qualifikation keinen Videobeweis zur Verfügung. Das kann man in der heutigen Zeit einfach nicht mehr bringen.“ Schiedsrichter Katerina Monsul nahm Prohaska aus seiner Kritik heraus: „Sie hat sehr gut gepfiffen. Nur diese Situation hat sie wahrscheinlich nicht so gesehen, das war ihr einziger Fehler. Aber da wiederhole ich mich: Da hätte es einen Videobeweis gebraucht, dieses Tor darf nicht zählen.“