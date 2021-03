Schweden-Sieg bei Ibra-Comeback

Das Comeback des schwedischen Top-Stars ist geglückt! Gegen Georgien feiert man einen knappen 1:0-Sieg.

Schwedens Nationalheld Zlatan Ibrahimovic ist zurück! Nach fast fünf Jahren ohne den torgewaltigen Altstar durfte der "Schweden-Bomber" sein Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft feiern. Der Starstümer vom AC Milan stand im WM-Qualispiel gegen Georgien in der Startelf von Trainer Janne Andersson und sorgte bei seiner Rückkehr in gewohnter "Ibra-Manier" für den Sieg zum Quali-Auftakt. Der Fußball-Veteran glänzte zwar nicht als Vollstrecker, lieferte aber den entscheidenden Pass auf Mitspieler Victor Claesson, der zum Goldtor traf (35.).

"Gottes Rückkehr"

Ibrahimovic hatte bereits 2016 nach 116 Auftritten und 62 Toren seinen Abschied bei der schwedischen Nationalelf bekannt gegeben. Seinen Rücktritt vom Rücktritt hatte er stilecht mit den Worten „Gottes Rückkehr“ in den Sozialen Medien angekündigt. Ganz zur Freude der Schweden-Fans, denn die dürfen sich mit Hinblick auf die EM im Sommer freuen – denn Ibrahimovic zeigt auch in der Nationalmannschaft, dass er es immer noch drauf hat.