Ukraine knöpft Titelverteidiger Frankreich Punkt ab

Der erste Spieltag der WM-2022 Qualifikation ist heute angebrochen und hält einige Überraschungen parat.

Die ersten Auftaktspiele der WM-Quali in Europa zeigten gleich mal einige schwache Formkurven der internationalen Top-Teams auf. Titelverteidiger Frankreich kam gegen Ukraine nicht über ein Remis hinaus, Kroatien unterliegt Slowenien und die Niederlande gehen gegen stark aufspielende Türken unter.

Schon in den letzten WM-Qualifikationen hatten die Franzosen Probleme, mehrmals mussten die in die Playoffs, vor dem letzten Turnier machte man die Quali erst am letzten Spieltag fest. In dieser einfachen Gruppe dürfte es diesmal eigentlich nicht so lange dauern. Die Ukrainer haben den Weltmeistern von 2018 gleich mal den Traumstart versaut. Nach einer dominanten ersten Hälfte, gehen die Franzosen vorerst durch ein schönen Schlenzer von Griezmann außerhalb des Sechzehners in Führung. Die Ukrainer kommen jedoch bärenstark aus der Kabine und erzwingen den Ausgleich durch ein Eigentor von Pechvogel Kimbembe.

Belgien mit Traumstart

Belgien legt einen erfolgreichen Start in die WM-Qualifikation hin. Die "Roten Teufel" gewinnen zuhause mit 3:1 gegen Wales. Dabei bringt Harry Wilson die Waliser früh im Spiel in Führung (10.), Treffer von Kevin De Bruyne (22.) und Thorgan Hazard (28.) drehen jedoch die Partie. Ein Elfer von Romelu Lukaku macht den Deckel auf das Spiel drauf (73.).

Niederlande unterliegt der Türkei

Die niederländische Nationalmannschaft hat einen klassischen Fehlstart in der WM-Qualifikation hingelegt. Österreichs EM-Gruppengegner kassierte zum Auftakt der europäischen Quali gegen die Türkei eine 2:4-Niederlage. Herausragend im Dress der Gastgeber war der 35-jährige Lille-Stürmer Burak Yilmaz mit einem Triplepack (15., 34./Elfmeter, 81.). Neben dem Kapitän trug sich auch Hakan Calhanoglu (46.) in die Schützenliste ein.