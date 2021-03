Österreichs Fußball-Nationalteam nimmt in der WM-Qualifikation im zweiten Spiel erstmals drei Punkte mit. Alaba und Co. feiern einen 3:1-Sieg nach frühem Gegentor gegen Färöer.

Pflicht erfüllt, Wiedergutmachung perfekt! Nach dem 2:2 gegen Schottland feiert unser Nationalteam zu Hause ein 3:1 gegen die Färöer Inseln. In der Quali-Gruppe hält Österreich damit bei vier Punkten und rückt auf Platz zwei vor.

Sabitzer feiert Comeback, Alaba spielt im zentralen Mittelfeld

Teamchef Franco Foda veränderte die Startelf im Vergleich zum Schottland-Spiel auf vier Positionen. Marcel Sabitzer feierte sein Comeback, dazu durften Gernot Trauner, Andreas Ulmer und Louis Schaub im 4-4-2-System von Beginn an ran. Kapitän David Alaba kam diesmal im zentralen Mittelfeld zum Einsatz. „Für uns zählen nur drei Punkte“, gab Foda die Marschroute vor. Und Rot-weiß-rot schaltete sofort auf Angriff ….

Färöer schocken unser Team nach einem Eckball

Schon in der ersten Minute klopfte Alaba erstmals am gegnerischen Tor an. Gegen Sabitzer parierte Torhüter Gunnar Nielsen (13.). Kurz darauf traf Christoph Baumgartner wenige Meter vor dem Tor nur die Stange (13.). Bitter! Und es wurde noch viel bitterer: Sonni Ragnar Nattestad setzt sich nach einem Eckball gegen Trauner durch und köpft zum 1:0 für den Fußballzwerg ein (19.). Der Torschütze stützte sich am ÖFB-Verteidiger ab, doch alle Reklamationen halfen nichts. Nach dem nächsten Kopfball von Nattestad verhinderte Schlager mit einer starken Parade sogar Schlimmeres (28.).

Dragovic und Baumgartner drehen die Partie

Österreich in Schockstarre? Ganz im Gegenteil: Stefan Lainer verlängert einen Eckball und Aleksandar Dragovic schließt mit seinem zweiten Länderspieltor in die lange Ecke zum 1:1 ab (31.). Unser Team bestimmte weiter das Geschehen und wurde erneut belohnt. Nach einem langen Ball in die Spitze behielt Baumgartner die Nerven und traf cool zum 2:1 (38.).Sasa Kalajdzic, der schon gegen Schottland doppelt netzte, sorgte noch vor der Pause für klare Verhältnisse und drückte einen Querpass von Alaba zum 3:1 über die Linie (44.). Drei Tore zur Halbzeit schoss Österreich zuletzt vor acht Jahren – damals ebenfalls gegen die Färöer.

Österreich drückt, trifft aber nicht mehr

Nach dem Seitenwechsel ließ Baumgartner die Topchance aus, schoss alleine vor Nielsen knapp vorbei (52.). Österreich machte weiter Druck. Der eingewechselte Alessandro Schöpf beförderte einen Volley aus wenigen Metern an der ersten Stange vorbei (65.). Michael Gregoritsch verpasste eine Schaub-Hereingabe nur knapp (70.). Die Färöer hatten kaum noch etwas zu melden, verteidigten nur noch. Weil aber auch Österreich nicht mehr traf, blieb es beim 3:1.

Jetzt geht es gegen Dänemark um die Spitze

Österreich feiert im direkten Duell mit den Färöer Inseln den vierten Sieg in Folge. Die Rache für die Blamage von 1990, als unser Team 0:1 verlor, ist erneut geglückt. Die Foda-Elf hält nach zwei Spielen in Gruppe F der WM-Quali bei vier Punkten, ist hinter Dänemark Zweiter. Unser Nationalteam greift heuer nach der achten Teilnahme an einer WM-Endrunde, nach der ersten seit 1998. „Unser Ziel ist es, mit Platz eins direkt zur WM zu kommen“, stellte Foda klar.

Schon am Mittwoch (20.45) geht es im Ernst Happel Stadion gegen Gruppen-Leader Dänemark weiter. Die Devise heißt: mit dem nächsten Sieg die Spitze erobern!

Stimmen zum Spiel:

David Alaba: „Unser Ziel war es, das Spiel zu gewinnen, und das haben wir erreicht, obwohl uns die 2. Halbzeit nicht so gelungen ist. Wir hatten aber gute Sequenzen und starke Aktionen und den Ball laufen lassen. Das wollen wir fürs Dänemark-Spiel mitnehmen.“

Christoph Baumgartner: "Ich erkannte beim Tor die Situation gut und hab da reingestochen. Es war unangenehm, dass wir 0:1 hinten waren. Wir haben da zu viele Standards zugelassen. Wir sind ruhig geblieben und haben das Tempo hoch gehalten. Haben uns Chance um Chance herausgespielt. Mit dem 2:1 war die Partie auf unserer Seite."