Gipfelstürmer: Marcel Hirscher in luftiger Höhe

Adrenalinjunkie Marcel Hirscher genießt den Schnee nicht bei der Schi-WM in Cortina im Rennanzug, sondern in Klettermontur.

Auf Social Media glänzte Ex-Skistar Marcel Hirscher als Gipfelstürmer. In seiner Salzburger Heimat unternahm der 31-Jährige eine Skitour inklusive krönendem Abschluss in Klettermontur. „Oben fühlt sich so viel besser an, als unten“, schreibt der Pistenkönig dazu.

© Instagram / Marcel Hirscher

Scheint, als wolle Hirscher trotz seines Renn-Ruhestandes den Extremsport nicht aufgeben – ganz zur Freude seiner mehr als 600.000 Instagram-Follower, welche die atemberaubenden Schnappschüsse der Skitour mit Begeisterung empfingen.