Inter übernahm mit Heimsieg die Tabellenführung

Inter Mailand hat den Sprung an die Tabellenspitze der Serie A geschafft. Der italienische Fußball-Meister gewann am Samstag das Heimspiel gegen Genoa mit 1:0 (0:0) und setzte sich mit 57 Punkten vor SSC Napoli (56) auf Platz eins.

Die Süditaliener können am Sonntag mit einem Erfolg in Como die Tabellenführung wieder übernehmen. Lautaro Martinez schoss Inter im Finish (78.) zum Sieg, Marko Arnautovic kam nicht zum Einsatz.

Der Mailänder Stadtrivale Milan erlebte in Turin einen frustrierenden Abend. Torino feierte mit Valentino Lazaro einen 2:1 (1:0)-Sieg und profitierte dabei von Missgeschicken der Gäste. Der erste Treffer resultierte aus einem Eigentor, als Milan-Verteidiger Malick Thiaw vom eigenen Torhüter Mike Maignan außerhalb des Strafraums angeschossen wurde und der Ball ins leere Tor kullerte (5.). Christian Pulisic scheiterte in der 33. Minute mit einem Elfmeter an Torino-Schlussmann Vanja Milinkovic-Savic. Nach der Pause gelang durch Tijjani Reijnders (74.) doch der Ausgleich, der währte aber nur zwei Minuten, dann schoss Gvidas Gineitis Torino zum Sieg.