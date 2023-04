Wer wird in Graz zum Champion?

Vom 21.04.2023 bis zum 23.04.2023 macht die Darts-Elite in Österreich Halt. Die Steiermarkhalle in Premstätten bei Graz verwandelt sich für zwei Tage in das Mekka der Dartswelt.

Wenn die Stars der Szene bei den interwetten Austrian Darts Open 2023 um den Siegerscheck im Wert von £30.000 kämpfen, sind Spannung und Unterhaltung garantiert.

Verfolge die PDC Graz live

Im deutschsprachigen Raum werden die Austrian Darts Open sowohl im Live-Stream als auch als TV-Liveübertragung auf DAZN gezeigt.

Gespielt wird ab der Vorrunde in einem Best of 11 Legs KO-System. Wer also zuerst sechsmal von 501 Punkten per Double-Out genau auf null kommt, zieht in die nächste Runde ein. Erst ab dem Halbfinale werden sieben, ab dem Finale acht erfolgreiche Legs benötigt, um zu gewinnen.

Letztes Jahr konnte der Niederländer Michael Van Gerwen das Turnier in Graz für sich entscheiden und den Titel samt £25.000 Preisgeld für sich beanspruchen. In einem rein holländischen Finale konnte er seinen Landsmann Danny Noppert mit 8:5 besiegen und sich so zum vierten Mal zum Turniersieger küren.

Dieses Jahr muss wie immer mit Mighty Mike gerechnet werden. Aber auch Michael Smith, der Anfang April beim German Darts Grand Prix siegreich war und amtierender Weltmeister ist, sollte man auf dem Zettel haben. Oder setzt sich einer der Lokalmatadoren durch? Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez haben beide bereits bewiesen, dass sie an guten Tagen jedem gefährlich werden können.

Bereits nächste Woche geht es dann in Leeuwarden in den Niederlanden weiter. Bei den Dutch Darts Championships, die im Vorjahr noch in Zwolle ausgetragen wurden, setzte sich Michael Smith im Finale gegen Danny Noppert durch. Danach folgen die Belgian Darts Open in Wieze vom 05.05.2023 bis zum 07.05.2023.