Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
Jakob Schubert
© GEPA

Klettern

Jakob Schubert im WM-Vorstieg nur Siebenter

26.09.25, 14:13
Teilen

Jakob Schubert hat am Freitag bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Seoul die erhoffte Medaille im Vorstieg klar verpasst. 

Der 34-jährige Tiroler hatte im Halbfinale noch die drittbeste Leistung gezeigt und sich auch reif für Gold gefühlt. Doch Schubert landete nach einem Ausrutscher nur auf dem siebenten Rang. Die erst 17-jährige Flora Oblasser wurde in ihrem ersten Vorstieg-WM-Finale Achte. Die Tirolerin steht auch im Boulder-Halbfinale.

WM-Gold bei den Frauen ging wie erwartet an Topfavoritin und zweifache Olympiasiegerin Janja Garnbret aus Slowenien, die als einzige Athletin das Top erreichte. Garnbret wurde damit zum achten Mal Weltmeisterin, vor ihrer Landsfrau Rosa Rekar. Mattea Pötzl war im Halbfinale als 17. ausgeschieden.

Bei den Männern holte Lee Do-hyun in seiner Heimatstadt WM-Gold (ohne Top) vor den Japanern Satone Yoshida und Taisei Homma.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden