Jakob Schubert im WM-Vorstieg nur Siebenter

Jakob Schubert hat am Freitag bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Seoul die erhoffte Medaille im Vorstieg klar verpasst.

Der 34-jährige Tiroler hatte im Halbfinale noch die drittbeste Leistung gezeigt und sich auch reif für Gold gefühlt. Doch Schubert landete nach einem Ausrutscher nur auf dem siebenten Rang. Die erst 17-jährige Flora Oblasser wurde in ihrem ersten Vorstieg-WM-Finale Achte. Die Tirolerin steht auch im Boulder-Halbfinale.

WM-Gold bei den Frauen ging wie erwartet an Topfavoritin und zweifache Olympiasiegerin Janja Garnbret aus Slowenien, die als einzige Athletin das Top erreichte. Garnbret wurde damit zum achten Mal Weltmeisterin, vor ihrer Landsfrau Rosa Rekar. Mattea Pötzl war im Halbfinale als 17. ausgeschieden.

Bei den Männern holte Lee Do-hyun in seiner Heimatstadt WM-Gold (ohne Top) vor den Japanern Satone Yoshida und Taisei Homma.