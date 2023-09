LASK bereit für Liverpool: »Wir haben keine Angst«

LASK Linz steht zum Start der UEFA Europa League vor der wohl schwersten Aufgabe überhaupt. Die Oberösterreicher bekommen es nämlich im ersten Gruppenspiel am Donnerstag (18.45 Uhr/ live ORF1) nämlich mit dem FC Liverpool zu tun.

In Linz ist für das Gastspiel des großen FC Liverpools alles angerichtet. Ein ausverkauftes Haus und die nationale Form lassen den LASK beim Startschuss der Europa League (ab 18.15 Uhr, live im Sport24-Ticker) hoffen. "Vom Spiel des Jahres" sprach Kapitän Robert Zulj im Vorfeld. "Keine Angst" will hingegen Trainer Thomas Sageder haben. Auf unmotivierte "Reds" sollten sich die Athletiker definitiv nicht einstellen.

England-Kracher erstmals mit Fan-Unterstützung

Bereits 2020 gastierten Manchester United und Tottenham in Linz. Eine richtige Fußball-Party ist damals aber nicht entstanden. Grund: Die Corona Pandemie! Drei Jahre später darf sich der LASK wieder auf hohen Besuch aus England freuen. Anders als damals, die Zuschauer sind wieder mit von der Partie. 17.500 werden in der Arena erwartet. Rund 1.500 reisen aus England an.

Nach einem schwachen Saisonstart kam die Sageder-Elf rechtzeitig vor dem Kracher wieder in Schwung. Das 3:1 gegen Austria Klagenfurt war der dritte Sieg in Folge. Genau mit dieser Effizienz wollen die Linzer nun auch dem Champions-League-Sieger von 2005 das Leben schwer machen.

Klopp verzichtete auf Abschlusstraining

Star-Trainer Jürgen Klopp kündigte schon vor der Reise nach Oberösterreich an, auch die zweithöchste europäische Fußball-Bühne nicht als Bestätigungsfeld für Bankspieler nutzen zu wollen. "Wo auch immer wir spielen, wird es ein riesiges Spiel für die Mannschaft. Für jeden, der nach Anfield kommt, wird es ein riesiges Spiel. Es war dasselbe in der Champions League, aber es wird in der Europa League nicht anders sein", sagte der Deutsche.

Englands 19-facher Meister flog am Mittwoch ein. Das Quartier wurde in Bad Leonfeld bezogen. Auf ein Abschlusstraining im international als Oberösterreich