Aragon-Freitag geht an Razgatlioglu – Vier Zehntel Vorsprung vor Bulega

Toprak Razgatlioglu hat den ersten Duellgang im Titelkampf der Superbike-WM für sich entschieden. Der BMW-Pilot war im freien Training in Aragon schneller als Ducati-Rivale Nicolo Bulega. Teamkollege Michael van der Mark komplettierte den starken BMW-Tag.
Toprak Razgatlioglu setzte sich am Freitag beim Saisonauftakt in Aragon gegen seinen Titelkontrahenten Nicolo Bulega durch. Der BMW-Fahrer erzielte in FP1 die Tagesbestzeit von 1:48,385 Minuten und lag damit vier Zehntel vor dem Ducati-Piloten, der zwar FP2 gewann, aber insgesamt hinter "El Turco" blieb.
BMW-Duo überzeugt in beiden Sessions
Razgatlioglu zeigte nicht nur Speed, sondern auch beeindruckende Konstanz mit Rundenzeiten im 1:48er- und 1:49er-Bereich. Teamkollege Michael van der Mark sicherte mit Platz 6 einen weiteren starken Resultat für den deutschen Hersteller. "Ein starker Tag für BMW", wie es in der Analyse hieß.
Bulega kontert - doch Abstand bleibt
Nicolo Bulega gewann zwar das zweite Training mit 1:48,736 Minuten und war dabei sogar 0,012 Sekunden schneller als Razgatlioglu in derselben Session. Dennoch blieb er insgesamt gesehen vier Zehntel hinter der Benchmark des Türken. Sam Lowes auf Ducati komplettierte das Top-3 am Freitag.
Zwischenfälle und Überraschungen
Alex Lowes verlor nach einem Sturz in Kurve 8 wertvolle Fahrzeit. Andrea Locatelli katapultierte sich mit einer späten Runde noch auf Platz 4. Xavi Vierge führte als bester Honda-Pilot auf Rang 8, während Garrett Gerloff nach zwei Top-Ten-Kämpfen auf Platz 13 landete.
Die Ergebnisse vom Freitags-Training
|Pos.
|Fahrer (Nation)
|Marke
|Rückstand
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TUR)
|BMW
|1'48.385s
|2.
|Nicolo Bulega (ITA)
|Ducati
|+0.351s
|3.
|Sam Lowes (GBR)
|Ducati
|+0.612s
|4.
|Andrea Locatelli (ITA)
|Yamaha
|+0.701s
|5.
|Alvaro Bautista (ESP)
|Ducati
|+0.714s
|6.
|Michael van der Mark (NED)
|BMW
|+0.731s
So gehts in Aragon weiter:
Samstag, 27. September 2025: Live auf ServusTV
- 09:00-09:20 Freies Training 3
- 11:00-11:15 Superpole
- 14:00 Race 1
Sonntag, 28. September 2025: Live auf ServusTV
- 09:00-09:10 WarmUp
- 11:00 Superpole Race
- 14:00 Race 2
Superbike WM-Stand
|Platz
|Name (Nation)
|Motorrad-Marke
|Punkte
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TUR)
|BMW
|469
|2.
|Nicolo Bulega (ITA)
|Ducati
|430
|3.
|Danilo Petrucci (ITA)
|Ducati
|260
|4.
|Andrea Locatelli (ITA)
|Yamaha
|236
|5.
|Alvaro Bautista (ESP)
|Ducati
|230
|6.
|Sam Lowes (GBR)
|Kawasaki
|163
Stand nach 9 von 12 Rennen.