Aragon-Freitag geht an Razgatlioglu – Vier Zehntel Vorsprung vor Bulega

Toprak Razgatlioglu hat den ersten Duellgang im Titelkampf der Superbike-WM für sich entschieden. Der BMW-Pilot war im freien Training in Aragon schneller als Ducati-Rivale Nicolo Bulega. Teamkollege Michael van der Mark komplettierte den starken BMW-Tag.

Toprak Razgatlioglu setzte sich am Freitag beim Saisonauftakt in Aragon gegen seinen Titelkontrahenten Nicolo Bulega durch. Der BMW-Fahrer erzielte in FP1 die Tagesbestzeit von 1:48,385 Minuten und lag damit vier Zehntel vor dem Ducati-Piloten, der zwar FP2 gewann, aber insgesamt hinter "El Turco" blieb.

BMW-Duo überzeugt in beiden Sessions

Razgatlioglu zeigte nicht nur Speed, sondern auch beeindruckende Konstanz mit Rundenzeiten im 1:48er- und 1:49er-Bereich. Teamkollege Michael van der Mark sicherte mit Platz 6 einen weiteren starken Resultat für den deutschen Hersteller. "Ein starker Tag für BMW", wie es in der Analyse hieß.

Bulega kontert - doch Abstand bleibt

Nicolo Bulega gewann zwar das zweite Training mit 1:48,736 Minuten und war dabei sogar 0,012 Sekunden schneller als Razgatlioglu in derselben Session. Dennoch blieb er insgesamt gesehen vier Zehntel hinter der Benchmark des Türken. Sam Lowes auf Ducati komplettierte das Top-3 am Freitag.

Zwischenfälle und Überraschungen

Alex Lowes verlor nach einem Sturz in Kurve 8 wertvolle Fahrzeit. Andrea Locatelli katapultierte sich mit einer späten Runde noch auf Platz 4. Xavi Vierge führte als bester Honda-Pilot auf Rang 8, während Garrett Gerloff nach zwei Top-Ten-Kämpfen auf Platz 13 landete.

Die Ergebnisse vom Freitags-Training

Pos. Fahrer (Nation) Marke Rückstand 1. Toprak Razgatlioglu (TUR) BMW 1'48.385s 2. Nicolo Bulega (ITA) Ducati +0.351s 3. Sam Lowes (GBR) Ducati +0.612s 4. Andrea Locatelli (ITA) Yamaha +0.701s 5. Alvaro Bautista (ESP) Ducati +0.714s 6. Michael van der Mark (NED) BMW +0.731s

So gehts in Aragon weiter:

Samstag, 27. September 2025: Live auf ServusTV

09:00-09:20 Freies Training 3

11:00-11:15 Superpole

14:00 Race 1

Sonntag, 28. September 2025: Live auf ServusTV

09:00-09:10 WarmUp

11:00 Superpole Race

14:00 Race 2

Superbike WM-Stand

Platz Name (Nation) Motorrad-Marke Punkte 1. Toprak Razgatlioglu (TUR) BMW 469 2. Nicolo Bulega (ITA) Ducati 430 3. Danilo Petrucci (ITA) Ducati 260 4. Andrea Locatelli (ITA) Yamaha 236 5. Alvaro Bautista (ESP) Ducati 230 6. Sam Lowes (GBR) Kawasaki 163

Stand nach 9 von 12 Rennen.