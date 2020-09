Ferrari-Aus fix: Vettel fährt ab 2021 bei Aston Martin

Sebastian Vettel wechselt 2021 zu einem neuen Team und übernimmt dort das Cockpit von Sergio Perez.

Jetzt ist es beschlossene Sache. Sebastian Vettel verlässt Ferrari und setzt seine Karreire im Rennstall von Racing-Point im Werksteam von Aston Martin fort. Das wurde am Donnerstag offiziell bestätigt. "Ich bin sehr stolz darauf, jetzt sagen zu können, dass ich 2021 Aston-Martin-Fahrer sein werde", sagt Vettel. "Für mich ist das ein neues Abenteuer mit einem wahrlich legendären Automobilhersteller. Ich bin beeindruckt von den Ergebnissen, die das Team dieses Jahr erreicht hat, und davon überzeugt, dass die Zukunft sogar noch besser aussieht."

Nach anhaltenden Spekulationen hat Formel-1-Pilot Sergio Perez am Mittwoch seine Trennung vom Team Racing Point angekündigt. Am Saisonende werde er das Team nach sieben Jahren verlassen, teilte der Mexikaner am Mittwoch mit. Damit wurden auch die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Sebastian Vettel lauter, dessen Vertrag bei Ferrari nicht verlängert wird.