Ex-Formel-1-Fahrer überfallen und verprügelt

Der ehemalige Red-Bull-Pilot wurde Opfer eines brutalen Überfalls.

Der Name Robert Doornbos ist wohl nur den eingefleischtesten Formel-1-Fans noch ein Begriff. Der Niederländer fuhr 2005 und 2006 für Minardi und Red Bull Racing in der Königsklasse, blieb bei seinen elf Rennstarts allerdings ohne WM-Zähler. Jetzt steht der inzwischen 41-Jährige ungewollt wieder in den Schlagzeilen.

Wie die Polizei jetzt erst mitteilte, wurde Doornbos Mitte März Opfer eines brutalen Überfalls. Der ehemalige Rennfahrer wurde mitten in Amsterdam ausgebraubt und zusammengeschlagen. Laut Bericht lauerten die Täter dem Ex-Formel-1-Piloten per GPS-Tracker auf. Als der 41-Jährige dann seinen Wagen geparkt hatte, schlugen sie zu.

Die Täter überwältigten Doornbos mit einem Schlag gegen den Kopf und raubten dann seine Rolex-Uhr und sein Handy. Von den Räubern fehlt bisher jede Spur.