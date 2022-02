Formel-1-Tests: Erste Bestzeit geht an Ferrari

Die Formel-1-Saison startet mit den ersten gefahrenen Runden bei den Tests in Barcelona.

Weltmeister Max Verstappen hat es zu Beginn der Testfahrten vor der neuen Formel-1-Saison zunächst ruhig angehen lassen. Der Red-Bull-Pilot drehte in Barcelona am Vormittag in 1:22,246 Minuten nur die sechsschnellste Runde, Platz eins ging an Ferrari-Pilot Charles Leclerc (1:20,165). Sowohl Verstappen als auch Leclerc sammelten mit 80 Runden die meisten Testkilometer zum Auftakt.

Rekordchampion Lewis Hamilton (Mercedes) war zunächst nur Zuschauer und hatte dabei besonders den Red Bull im Auge. Hamiltons neuer Teamkollege George Russell landete auf Rang drei (1:20,784). Am Nachmittag stieg auch Lewis Hamilton in seinen neuen Boliden und platzierte sich knapp eine Sekunde langsamer hinter der Vormittagsbestzeit von Leclerc.

Wolff und Horner zufrieden

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: "Es war gut. Wir haben viele Runden gedreht, genau wie unsere Konkurrenten, aber es war ein relativ ruhiger Beginn der Testfahrten. Wir sollten nicht zu viel in die Rundenzeiten hineininterpretieren, aber es ist besser, so solide zu starten wie wir es getan haben, als viele Probleme zu haben."

Red-Bull-Teamchef Christian Horner: "Wir arbeiten uns gerade durch ein Programm. Die Rundenzahl war gut, das Feedback der Fahrer ermutigend. Ich denke, es ist schon überraschend, wie viel Leistung diese Autos haben. In Hochgeschwindigkeitskurven wird es ihnen also sicher nicht an Leistung fehlen, das steht fest."

Zeiten noch ohne Aussagekraft

Die Zeiten bei den bis Freitag angesetzten ersten Testfahrten haben noch wenig Aussagekraft. Die Teams probierten mit den komplett neuen Autos zunächst viel aus, zahlreiche Messsensoren waren an den Boliden angebracht. Zudem ist unklar, wer mit wie viel Benzin unterwegs war, wer welches Test-Programm absolvierte. Nach den Testfahrten in Barcelona üben Verstappen und Co. auch noch einmal in Bahrain (10. bis 12. März), ehe dort auf der Wüstenstrecke am Persischen Golf die Saison startet (20. März).

16 Fahrer mit 16 Zeiten

Alle 16 Fahrer haben mittlerweile (Stand: 17 Uhr) eine gezeitete Runde absolviert.

So sah das Gesamtklassement aus:



1. Leclerc (Ferrari) - 1:20.165 (C3)

2. Norris (McLaren) - 1:20.474 (C3)

3. Russell (Mercedes) - 1:20.784 (C3)

4. Hamilton (Mercedes) - 1:21.032 (C3)

5. Vettel (Aston Martin) - 1:21.276 (C3)

6. Tsunoda (AlphaTauri) - 1:21.638 (C3)

7. Sainz (Ferrari) - 1:22.134 (C2)

8. Verstappen (Red Bull) - 1:22.246 (C2)

9. Albon (Williams) - 1:22.938 (C3)

10. Alonso (Alpine) - 1:23.317 (C3)

11. Latifi (Williams) - 1:23.379 (C3)

12. Stroll (Aston Martin) - 1:23.793 (C2)

13. Masepin (Haas) - 1:24.505 (C2)

14. Bottas (Alfa Romeo) - 1:24.981 (C2)

15. Kubica (Alfa Romeo) - 1:25.909 (C3)

16. Schumacher (Haas) - 1:26.879 (C2)