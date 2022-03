Knalleffekt: Formel 1 bricht lange Tradition

Die Formel 1 kommt nach Las Vegas - und bricht dafür mit einer langen Tradition.

Jetzt ist es fix. Ab kommender Saison finden in den USA gleich drei Formel-1-Rennen statt. Nach Austin (Texas) und Miami (Florida) steigt 2023 auch ein Grand Prix in Las Vegas. Der 6,12 Kilometer lange Kurs führt dabei über den weltberühmten Las Vegas Strip entlang der bekanntesten Casino-Hotels. Die Rennfahrer erwarten mehrere 90-Grad-Kure und Geschwindigkeiten von über 342 km/h.

Formel-1-Boss Stefano Domenicali zeigt sich hocherfreut: „Das ist ein unglaublicher Moment für die Formel 1, der die enorme Anziehungskraft und das Wachstum unseres Sports mit einem dritten Rennen in den USA unter Beweis stellt. Es gibt keinen besseren Ort für ein Formel-1-Rennen als die globale Hauptstadt der Unterhaltung, und wir können es kaum erwarten, nächstes Jahr hier zu sein.“

Für das Rennen in Las Vegas bricht die Formel 1 aber auch mit einer langen Tradition. Erstmals soll ein Grand Prix nicht am Sonntag, sondern schon am Samstagabend stattfinden. Für die Fans in Österreich bedeutet dies, dass das Rennen wohl am frühen Sonntagmorgen (Zeitverschiebung beträgt 9 Stunden) zu sehen sein wird.