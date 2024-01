× Michael Schumacher: Rührende Botschaft von Sohn Mick zum Geburtstag

Am 3. Jänner wurde Formel-1-Legende Michael Schumacher 55 Jahre alt. Sohn Mick hat seinem Vater mit einem emotionalen Foto gratuliert.

Erst im Dezember jährte sich der folgenschwere Skiunfall von Michael Schumacher zum zehnten Mal. Im Dezember 2023 erlitt der einstige Formel-1-Star bei einem Sturz schwerste Kopfverletzungen, von denen er sich nicht mehr erholen konnte. Seither lebt Schumi zurückgezogen im Kreise seiner Familie, über seinen Gesundheitszustand gibt es keine Informationen für die Öffentlichkeit.

Genauso wenig ist bekannt, wie er seinen Geburtstag verbracht hat. Denn an diesem Mittwoch, den 3. Jänner 2024 wurde Michael Schumacher 55 Jahre alt. Davon auszugehen ist, dass der Deutsche den Tag umgeben von seinen Liebsten verbracht hat. Einer davon ist zweifelsohne Sohn Mick, der als Rennfahrer in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist.

"Bester Papa der Welt"

Und der Liebe zu seinem Papa verleiht Mick mit einem emotionalen Social-Media-Posting Ausdruck. In seiner Instagram-Story teilte der 24-Jährige ein Bild aus seiner Kindheit, dass die beiden gemeinsam im Racing-Outfit mit Helm zeigt. Schumi blickt dabei stolz auf seinen Sohn herab, der in die Kamera schaut und den Daumen hoch gibt.

Mit diesem Kindheits-Foto gratulierte Mick seinem Papa Michael auf Instagram zum 55er

Micks berührende Worte zu dem festgehaltenen Vater-Sohn-Moment: "Happy birthday to the best dad ever. Love you" (zu Deutsch "Alles Gute dem besten Papa der Welt. Ich liebe dich"). Seinen Text versah er mit einem Herz-Emoji.