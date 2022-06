Nach seinem Sieg in Monaco hat es Sergio Pérez krachen lassen. Wenig vorteilhafte Videos zeigen den Mexikaner betrunken torkelnd und mit einer Frau eng umschlungen tanzend – allerdings nicht mit seiner Ehefrau Carola, die vor wenigen Wochen Pérez' drittes Kind zur Welt gebracht hat.

