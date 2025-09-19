Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Ferrari Hamilton
© APA

GP von Baku

Qualifying-Day: Entscheidung über Pole-Position in Baku

19.09.25, 12:03 | Aktualisiert: 19.09.25, 20:55
Teilen

Der Formel-1-Samstag in Baku bringt die Qualifying-Entscheidung. Lewis Hamilton will seine Trainingsbestzeit bestätigen, während Charles Leclerc seine Serie von vier Pole-Positions in Folge verteidigen will. McLaren kämpft trotz Matchball-Chance um Schadensbegrenzung.  

Der Große Preis von Aserbaidschan erreicht am Samstag mit dem dritten Freien Training (10:30 Uhr) und dem Qualifying (14:00 Uhr) seine entscheidende Phase. Nach Lewis Hamiltons Überraschungsbestzeit im Ferrari am Freitag wird der Kampf um die Pole-Position erwartet spannend.

Leclerc jagt historische Serie

Charles Leclerc kann seine einzigartige Serie in Baku fortsetzen - der Monegasse sicherte sich in den letzten vier Jahren immer die Pole Position auf der anspruchsvollen Strecke. Teamkollege Hamilton zeigte mit der Freitagsbestzeit jedoch, dass Ferrari über das schnellste Auto verfügen könnte.

McLaren in der Zwickmühle

Während McLaren theoretisch den ersten Konstrukteurstitel matchball hat, kämpfen beide Fahrer mit Problemen: Lando Norris nach seinem Crash am Freitag und Oscar Piastri mit technischen Schwierigkeiten. Das Team muss zunächst Schadensbegrenzung betreiben.

Verstappen als Außenseiter

Max Verstappen liegt bereits 94 Punkte zurück und wurde am Freitag nur Sechster. Für den Red-Bull-Piloten wird eine vordere Startposition entscheidend sein, um im Rennen aufzuschließen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden