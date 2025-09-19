Qualifying-Day: Entscheidung über Pole-Position in Baku

Der Formel-1-Samstag in Baku bringt die Qualifying-Entscheidung. Lewis Hamilton will seine Trainingsbestzeit bestätigen, während Charles Leclerc seine Serie von vier Pole-Positions in Folge verteidigen will. McLaren kämpft trotz Matchball-Chance um Schadensbegrenzung.

Der Große Preis von Aserbaidschan erreicht am Samstag mit dem dritten Freien Training (10:30 Uhr) und dem Qualifying (14:00 Uhr) seine entscheidende Phase. Nach Lewis Hamiltons Überraschungsbestzeit im Ferrari am Freitag wird der Kampf um die Pole-Position erwartet spannend.

Leclerc jagt historische Serie

Charles Leclerc kann seine einzigartige Serie in Baku fortsetzen - der Monegasse sicherte sich in den letzten vier Jahren immer die Pole Position auf der anspruchsvollen Strecke. Teamkollege Hamilton zeigte mit der Freitagsbestzeit jedoch, dass Ferrari über das schnellste Auto verfügen könnte.

McLaren in der Zwickmühle

Während McLaren theoretisch den ersten Konstrukteurstitel matchball hat, kämpfen beide Fahrer mit Problemen: Lando Norris nach seinem Crash am Freitag und Oscar Piastri mit technischen Schwierigkeiten. Das Team muss zunächst Schadensbegrenzung betreiben.

Verstappen als Außenseiter

Max Verstappen liegt bereits 94 Punkte zurück und wurde am Freitag nur Sechster. Für den Red-Bull-Piloten wird eine vordere Startposition entscheidend sein, um im Rennen aufzuschließen.