Schon am Sonntag in Baku: 1. WM-Matchball für McLaren

Was im spannenden Duell um die WM zwischen Leader Oscar Piastri und Verfolger Lando Norris fast untergeht: Bereits am Sonntag beim GP von Aserbaidschan in Baku (13 Uhr, ORF1 live) dürfte sich McLaren den Konstrukteurs-Titel sichern.

Nach 16 von 24 Rennen führt McLaren mit 617 Punkten nicht nur die Konstrukteurswertung überlegen an - "Verfolger" Ferrari hat nur 280 Punkte und damit nicht einmal halb so viel wie die Briten am Konto. Nebenbei steuert das "Papaya"-Team einem Punkterekord entgegen. 2023 fuhren Max Verstappen und Sergio Perez für Red Bull 860 Punkte ein - diese Marke dürfte angesichts der McLaren-Konstanz 2025 locker übertroffen werden.

Bereits am Sonntag hat McLaren den ersten "Matchball" um den Konstrukteurs-Titel. Um den zu verwerten, müssen Piastri und Norris lediglich 9 Punkte mehr einfahren als Charles Leclerc und Lewis Hamilton im Ferrari, was sehr wahrscheinlich ist. Wobei auch Mercedes (3./260 Punkte) und Red Bull (4./239) noch theoretische Chancen haben.

Marko: "McLaren ist unter allen Bedingungen überlegen"

"Es hat sich schon nach wenigen Rennen herauskristallisiert, dass McLaren unter allen Bedingungen überlegen ist", gibt sich Red-Bull-Mastermind Helmut Marko keinen Illusionen hin. Der Grazer glaubt allerdings, dass der Sieg von Max Verstappen zuletzt in Monza gezeigt hat, dass die Bullen - spät, aber doch - aufgeholt haben, "und wir auf fast allen Strecken, die heuer noch kommen, um den Sieg mitfahren können."

Zumindest das Rennen um den Fahrer-Titel ist noch lange nicht entschieden: Zwar hat Piastri 31 Punkte Vorsprung auf Norris. Der Brite hat zuletzt in Monza als Zweiter drei Punkte auf seinen Teamkollegen gutgemacht, wobei ihm die Unterstützung seines Teams (Piastri musste Norris nach dessen verpatztem Boxenstopp zurücküberholen lassen) zusätzlich Selbstvertrauen gab.