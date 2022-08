So geht es Michael Schumacher

Michael Schumachers langjähriger Wegbegleiter Jean Todt besucht den verunglückten Ex-Rennfahrer regelmäßig

Der Franzose ist gerührt von der weiterhin großen Anteilnahme am Schicksal des deutschen Formel-1-Rekordweltmeisters. "Ich bin glücklich, dass die Fans, nicht nur in Deutschland, so viel an ihn denken. Die Menschen fragen so viel nach Michael. Die Fans sollten wissen, dass er in besten Händen ist. In der besten Situation, in der er sein kann, und umgeben von Menschen, die ihn lieben", sagte Todt der "Sport Bild".

Der Franzose nannte aber keine Details zum Gesundheitszustand Schumachers. Der 53-Jährige wird seit einem Skiunfall Ende 2013, bei dem er ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte, in seiner Schweizer Wahlheimat von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Der 76-jährige Todt feierte mit Schumacher bei Ferrari einst Titel und Rennsiege und ist bis heute ein sehr enger Freund der Familie.

"Solange ich auf dieser Welt bin, werde ich sie immer besuchen", sagte Todt über die Schumachers: "Mal sehen wir uns dreimal in der Woche, mal auch einen ganzen Monat nicht. Sie sind meine Freunde, und wir sind in ständigem Kontakt. Was immer ich für die Schumacher-Familie tun kann, werde ich tun."