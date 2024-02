Top Secret: Erstes Video vom neuen Red Bull aufgetaucht

Fast zeitgleich mit er offiziellen Online-Präsentation vom neuen Ferrari SF-24 tauchten am Dienstag heimliche Video-Aufnahmen vom neuen Red Bull (RB20) auf. Die offizielle Saison-Vorstellung des Weltmeister-Teams steigt am Donnerstag.

Am Dienstag wurde die Rennstrecke in Silverstone hermetisch abgeriegelt. Hinter verschlossenen Toren durfte Weltmeister Max Verstappen ein paar sogenannte "Shakedown"-Runden in seinem neuen Boliden drehen. Obwohl die offizielle Präsentation des RB20 erst am Donnerstag im Red-Bull-Werk in Milton Keynes steigt, sickerten Video-Aufnahmen von den Top-Secret-Tests an die Öffentlichkeit. Laut Insider-Plattform motorsport-total.com könnte ein Fan aus dem Hotel gegenüber den Boxen heimlich mitgefilmt haben.

Verstappens "Neuer" musste abspecken

Die Lackierung ähnelt dem Design vergangener Erfolgsjahre. Auffallend bei der Weiterentwicklung Vorjahrs-Modells ist die aerodynamischere Lösung der Motor-Abdeckung. Außerdem dürfte "Superhirn" Adrian Newey eine aggressivere Luftstrom-Lösung entlang der Seitenkästen gefunden haben.

Im "Talking Bulls"-Podcast sagt Newey über den neuen RB20: "Unser Auto ist die dritte Weiterentwicklung des ursprünglichen RB18." Dabei musste das Weltmeister-Auto trotz 21 GP-Siegen in 22 Rennen abspecken. Newey verrät: "Mit dem 22er-Auto sind wir nie unter das Gewichtslimit gekommen."

Im Rahmen des auf 200 Kilometer limitierten Shakedowns wurden offenbar auch PR-Aufnahmen gemacht. Was dahintersteckt, erfahren wir vermutlich am Donnerstag bei der Team-Präsentation.