alonso verstappen
© getty

Formel 1

Verstappens Top-Liste: Hamilton nicht unter seinen besten Fahrern

12.09.25, 14:45
Max Verstappen hat Lewis Hamilton bei der Wahl der besten aktuellen F1-Piloten überraschend nicht berücksichtigt. Stattdessen lobte der Niederländer vor allem Fernando Alonso und Charles Leclerc.

Max Verstappen hat in einem Interview mit "Mundo Deportivo" seine Einschätzung der besten Formel-1-Fahrer abgegeben. Der Red Bull-Star nannte dabei nicht Lewis Hamilton, sondern konzentrierte sich auf Fernando Alonso und Charles Leclerc.

Ausführliches Lob für Konkurrenten

Verstappen bezeichnete Leclerc als besten Fahrer im Qualifying und beim Überholen. Alonso erhielt Lob als bester Pilot in Rennsituationen, in der Defensive sowie in Intelligenz und Mentalität. Der Dreifach-Weltmeister betonte: "Ich habe immer gerne Fernando beim Rennen zugesehen".

Historische Rivalität

Verstappen und Hamilton lieferten sich 2021 einen intensiven Titelkampf, der in Abu Dhabi kontrovers zugunsten des Niederländers entschieden wurde. Seitdem gewann Hamilton nur zwei Rennen, während Verstappen drei weitere Titel holte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
