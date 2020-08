Heftiger Crash: Zwei Piloten krachen aneinander

Lewis Hamilton eilt beim GP von Belgien auf und davon. Dahinter kämpft man um Punkte und Platzierungen. In Runde 12 kommt Antonio Giovinazzi in seinem Alfa rechts von der Strecke ab, gerät ins Schleudern und schlägt in die Mauer ein. Nach einem Dreher prallt der Italiener wieder zurück auf die Strecke.

Safety Car ⚠️



Giovinazzi spins into the wall, and a stray wheel sends Russell into the barriers ????



Both drivers okay ????



