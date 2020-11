Mercedes plant heute Titel Coup

Mercedes bringt sich für den 7. Titel in Stellung: Bottas startet heute vor Hamilton. Alle Details heute ab 13.00 Uhr im LIVE-TICKER.

Imola. Valtteri Bottas geht heute (13.10 Uhr live ORF 1 und Sky) beim ersten Formel-1-Grand-Prix in Imola nach 14 Jahren von der Pole-Position ins Rennen. Der Finne, der zu seiner 15. Karriere-Pole-Position fuhr, war im Qualifying 0,097 Sekunden schneller als sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton. „Diese Strecke ist wunderschön und es ist ein großartiges Gefühl, die Pole-Position zu erobern. Ich freue mich auf das Rennen“, sagte Bottas. Lob gab es für ihn von ­Hamilton: „Er hat einen tollen Job gemacht, von mir war es eine ziemlich schlechte Runde.“ Hinter den beiden Mercedes-Stars klassierten sich Max Verstappen (Red Bull) sowie Pierre Gasly (AlphaTauri).

Red Bull Racing muss 34 Punkte gutmachen

Somit brachte sich Mercedes in Stellung, um bereits heute den erneuten Gewinn der Konstrukteurs-WM in der Formel 1 zu feiern. Macht Red Bull Racing nicht 34 Punkte auf Hamilton und Bottas gut, ist die Entscheidung vier Rennen vor Saisonende gefallen. Auf das Werksteam aus dem Daimler-Konzern wartet der siebente Titel in Folge – das hat in der langen Geschichte der Rennserie kein Team davor je geschafft.

Mercedes hat die Saison bisher dominiert

Mercedes hat zehn der bisher zwölf Rennen gewonnen, Ausfall gab es nur einen (Bottas am Nürburgring). Titel Nummer sieben scheint nur Formsache zu sein ...