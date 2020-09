Mick Schumacher steht unmittelbar vor Formel-1-Debüt

Formel-1-Sensation: Schumi jr. soll schon in 10 Tagen im F1-Alfa Platz nehmen.

Nach dem Sieg im Hauptrennen am Samstag und dem 3. Platz im abgebrochenen Sprint kommt der 21-jährige Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher mit 22 Punkten Vorsprung zur nächsten F2-Station am Nürburgring. Dort zählt der Deutsche logischerweise ebenfalls zu den Favoriten. Baut Schumacher jun. seine Führung aus, dann ist ihm das F1-Cockpit für 2021 bei Alfa Romeo so gut wie sicher.

Insider: Schumacher am Nürburgring im F1

Beim Ferrari-Kundenteam plant man offenbar bereits fix mit dem deutschen Youngster. Wie aus Insiderkreisen durchsickerte, soll Mick bereits in 10 Tagen beim Heim-GP-Weekend am Nürburgring sein F1-Debüt geben -im freien Training am Freitag könnte er einen der beiden Alfa-Piloten (Räikkönen oder Giovinazzi) ersetzen. Nürburgring-Geschäftsführer Mirco Markfort im Kölner Express über eine mögliche Mick-Schumacher-Premiere in der Formel 1: "Es wäre eine unglaublich emotionale Geschichte, wenn dies am Nürburgring passiert. Unsere Rennstrecke war das Wohnzimmer seines Vaters, der hier auch einen eigenen Streckenabschnitt, das Michael-Schumacher-S, bekommen hat."

Vor der offiziellen Bestätigung muss Mick eine andere Entscheidung abwarten. Weil sich sein Teamchef René Rosin beim Hauptrennen in Sotschi von der Boxenmauer aus gestikulierend in einen Schumi-Boxenstopp einmischte, muss Prema 10.000 Euro blechen. Einige Teams wollen gegen die zu milde Strafe protestieren. Im schlimmsten Fall verliert Schumi den Sieg in 9 Tagen