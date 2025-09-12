Alles zu oe24VIP
Marquez
Europa-Finale:

MotoGP in Miasano: Marc Márquez kann ersten Matchball holen

12.09.25, 11:26
Die MotoGP beendet ihren Europa-Block mit dem Grand Prix von San Marino in Misano Adriatico. Marc Márquez kann sich den ersten Titel-Matchball holen, während KTM nach starken Leistungen zuversichtlich ist.

Der Grand Prix von San Marino markiert das Ende des Europa-Blocks der MotoGP. ServusTV-Experte Alex Hofmann rechnet mit einer "Ducati-Geschichte plus eventuell KTM". Marc Márquez könnte sich in Misano Adriatico den ersten Titel-Matchball holen.

Titelkampf fast entschieden

Marc Márquez führt die WM mit 182 Punkten Vorsprung vor seinem Bruder Álex. Hofmann sieht die Meisterschaft praktisch entschieden: "Die Chance, dass Marc nicht Weltmeister wird, liegt wahrscheinlich im Promillebereich". Álex Márquez verfolgt weiterhin das Ziel, Position zwei in der WM zu festigen.

KTM im Aufwind

Trotz des auf Aprilia zugeschnittenen Circuit de Catalunya erzielte KTM mit den Plätzen drei und vier starke Ergebnisse. Hofmann betont: "Technisch hat sich KTM nach dem Chaos am Anfang der Saison gefunden". Die Renner in Orange seien "näher dran als man vermuten will".

Die Termine zum Misano-Weekend

Samstag, 13. September

  • 10:40 Uhr: Qualifying MotoGP
  • 12:40 Uhr: Qualifying Moto3
  • 13:45 Uhr: Qualifying Moto2
  • 14:30 Uhr: Sprint MotoGP

Sonntag, 14. September

  • 10:20 Uhr: Beginn der Live-Übertragung
  • 11:00 Uhr: Rennen Moto3
  • 12:15 Uhr: Rennen Moto2
  • 14:00 Uhr: Rennen MotoGP

ServusTV überträgt das gesamte Rennwochenende live.

