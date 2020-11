Mercedes-Pilot Lewis Hamilton kann sich schon beim Türkei-GP zum Weltmeister krönen.

Lewis Hamilton kann schon beim nächsten Rennen in der Türkei in zwei Wochen zum siebenten Mal Formel-1-Weltmeister werden. Dafür müsste der Brite nach dem viertletzten Saisonlauf mindestens 78 Punkte Vorsprung auf seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas haben. Nach seinem Sieg in Imola am Sonntag liegt Hamilton 85 Zähler vor dem Finnen. Bei Punktgleichheit entscheidet die Zahl der Siege. Hier kann Bottas Hamilton nicht mehr einholen.

So wird Hamilton schon in Istanbul Weltmeister:

- wenn er mindestens Zweiter wird und Bottas nicht mit der schnellsten Rennrunde gewinnt

- wenn er mindestens Vierter wird und Bottas höchstens Zweiter

- wenn er Fünfter wird und Bottas höchstens Dritter

- wenn er Sechster wird und Bottas als Dritter nicht die schnellste Rennrunde fährt

- wenn er Siebenter wird und Bottas höchstens Vierter

- wenn er Achter wird und Bottas höchstens Fünfter

- wenn er mindestens Zehnter wird und Bottas als Sechster nicht die schnellste Rennrunde fährt

- wenn Bottas höchstens Siebenter wird