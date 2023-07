Verstappen will in Belgien Mega-Serie ausbauen

Beim nächsten Heimrennen will Max Verstappen seinen achten Sieg in Folge feiern. Der Super-Bulle muss dafür im verregneten Spa-Francorchamps auf Ferrari-Jagd gehen.

Am Sonntag (ab 15 Uhr im Sport24-Liveticker) steigt mit dem GP von Belgien das letzte Rennen vor der Sommerpause. Im Fokus ist wieder einmal WM-Dominator Max Verstappen. Der Niederländer kann mit einem Sieg bei seinem "Heimrennen" den achten Sieg in Serie feiern.

Gelingt dem Red-Bull-Star der Favoriten-Sieg, kann er entspannt auf Urlaub fahren um dann den nächsten Rekord einzustellen. Ausgerechnet bei seinem Heimrennen in Zandvoort könnte er Sieg Nummer 9 en suite feiern und mit Sebastian Vettel (ebenfalls für Red Bull) vor seinen Fans gleichziehen.

Wegen einem Getriebewechsel kann der Niederländer dieses Mal nicht von der Pole Position vorne wegfahren. Nach einer Rückversetzung um fünf Positionen, nimmt der Super-Bulle das Rennen von Startplatz 6 in Angriff. Charles Leclerc, der auf diesem Kurs 2019 sein erstes Formel-1-Rennen gewinnen konnte, wird das Feld in die Einführungsrunde führen.

Verstappen auch trotz Chaos am Samstag dominant

Beim Sprint-Shootout und dem Rennen am Samstag mussten die Piloten jeweils lange warten. Beide Starts wurden aufgrund des traditionellen Schlechtwetters auf dem umstrittenen Kurs in den Ardennen mehrfach verschoben. Doch davon ließ sich der 25-jährige Doppelweltmeister nicht beeindrucken. Er dominierte beide Sessions nach Belieben und feierte den nächsten Sieg.

Der Überraschungsmann des Sprints war Alpine-Pilot Pierre Gasly mit Platz 3. "Ich muss sagen, es fühlt sich fantastisch an. Ich bin sehr glücklich, in Spa unter die Top drei zu kommen, es fühlt sich an wie eine Art Heimrennen für uns", freute sich der Franzose. Sein Rennstall macht aktuell turbulente Zeiten durch. Für Teamchef Otmar Szafnauer ist Belgien die letzte Station, bevor Bruno Famin interimsmäßig für ihn übernimmt (oe24 berichtete).

Wo Verstappen beim Rennstart am Sonntag aufpassen muss, weiß er genau: "Ich muss ein paar Autos überholen, und das größte Risiko ist in Runde eins die erste Kurve. Solange wir uns da aus Schwierigkeiten heraushalten, wird es uns gut gehen." Gerade die ersten Kurven sorgten in den letzten Jahren immer wieder für tragische und schockierende Schlagzeilen aus der Motorsportwelt.

Tragischer Todesfall vor einem Monat

Am 1. Juli dieses Jahres starb der 18-jährige Dilano van't Hoff bei einem Rennen der europäischen Nachwuchsserie Formula Regional (oe24 berichtete). Der Niederländer wurde auf nasser Strecke auf der Kemmel-Geraden, die auf den Raidillon-Knick folgt, von einem anderen Rennwagen erfasst, nachdem er sich gedreht hatte. Der andere Spa-Todesfall der jüngeren Vergangenheit war der Franzose Anthoine Hubert, der im August 2019 bei einem Formel-2-Rennen sein Leben ließ.

Alpine-Pilot Pierre Gasly ist aus dem Pool der aktuellen Formel-1-Fahrer einer, der mit Hubert befreundet waren. "Wir können es uns einfach nicht leisten, junge Talente so zu verlieren, wie es in den letzten Jahren geschehen ist. Wir sollten diese Jungs nicht einem solchen Risiko aussetzen", sagte der Franzose. "Es gibt immer ein Element der Gefahr. Man weiß, wenn man ins Auto springt, gibt es eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit, dass etwas Schlimmes passieren kann. Aber als Gemeinschaft und als Verband und Organisation ist es unsere Aufgabe, diese Wahrscheinlichkeit zu minimieren", appellierte er an die Verantwortlichen, allen voran den Automobil-Weltverband FIA.

An der Kurvenkombination Eau Rouge und Raidillon wurde bereits herumgedoktert, da dort extreme Fliehkräfte wirken und die Autos auf enorme Geschwindigkeiten kommen, während die Voraussicht aufgrund der Höhendifferenz minimal ist. Hubert starb vor vier Jahren bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen am Ausgang von Raidillon, als sein Auto gegen die Leitplanken prallte und auf die Strecke zurückgeschleudert wurde, wo es von anderen Fahrzeugen getroffen wurde.