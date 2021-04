Neuheiten auf dem Fahrrad Markt: 2021 wird ein Fahrrad-Jahr!

Die Fahrradsaison steht vor der Tür und dieses Jahr wird sie vielleicht spannender und intensiver als je zuvor.

Als Sportart die man mit alleine oder mit entsprechendem Abstand im Freien betreiben kann und die sich sowohl für die Abenteurer als auch die Gemütlichen anbietet, birgt das Radfahren im Jahr 2021 ein riesiges Potenzial. Und das zurecht. Doch was gibt es eigentlich Neues im Bereich der Fahrräder?

E-Bikes: Neue Motoren, neue Räder



Im Bereich der E-Bikes tut sich immer etwas Neues. Die motorunterstützenden Räder werden immer beliebter und somit werden die Hersteller auch immer innovativer. In diesem Jahr gibt es nicht nur, wie jeder Jahr, neue Modelle, wie dem Tesoro Neo X Speed von Cannondale oder die Adventure-Bikes der nun auch im deutschsprachigen Markt neu auftretenden US-amerikanische Marke SUPER73, sondern auch neue Motoren. So entwickelte die Firma Baumeister einen Mittelmotor für E-Bikes, sowie eine Radnabe mit einem stufenlosen Getriebe. Die Entfaltung liegt bei bis zu 15 Meter pro Umdrehung des Pedals. Auch bewährte Marken und Räder, wie die von der Firma Cube, haben ihre Kollektionen aufpoliert und bieten nach wie vor eine große Auswahl an E-Bikes an.

Helm und Outfit



Im Bereich Bekleidung gibt es ebenfalls mehrere Neuigkeiten in dieser Saison: So gibt es neue Shorts von der beliebten Firma SQlab. Die preisgekrönten Ergonomie Experten bieten fortan die SQ-Short One OX an, ein hochfunktionelles Paar Shorts für sportlich-moderate Fahrer. Neben Atmungsaktivität und Silikonbändern für den richtigen Sitz bietet die Hose auch ein ganz außergewöhnliches Feature: Eine ihrer Taschen ist mit einem Material ausgestattet, das Elektrosmog reduziert.

Doch nicht nur Hightech-Hosen sind neu, sondern auch Hightech-Helme wie der Omne Eternal der schwedischen Firma POC, welcher in Kooperation mit dem Deep-Tech Unternehmen Exeger entstand, oder der Senra R1 Evo von Campagnolo.

Im Bereich Schuhe gibt es ebenfalls mehrere Newcomer auf dem Markt, wie die Ride Concepts Hellion Elite Kollektion oder die MTB-Schuhe von dem italienischen Unternehmen Fizik.

Und natürlich haben auch bekannte Marken neue Kleidungsstücke auf den Markt gebracht und Schöffel bietet 2021 erstmalig eine reine Biker-Kollektion. Auswahl im Bereich Bekleidung gibt es also auch in diesem Jahr.

Zubehör für unterwegs



Während die Kleidung immer smarter und technischer wird, bietet das klassische Fahrradzubehör nun immer mehr nachhaltige Alternativen. So hat der Sattel-Spezialist Sella Italia das letzte Jahr genutzt um an einem umweltfreundlicheren Produktionsverfahren zu arbeiten. Die auf dem Green-Tech-Verfahren entstandenen Sattel, wie der neue X Green Superflow, sollen ohne umweltschädliche Klebstoffe und Polyurethan aufkommen und noch dazu faire Preise haben.

Auch die bayerische Firma Dr. Wack präsentiert seit 2020 immer mehr umweltfreundlichere Optionen. Bisher waren unter der F100 Bio-Linie nur Schmiermittel erhältlich, die Linien wird nun aber auch im Fahrrad-Pflegemittel erweitert. Unter dem Öko-Branding stecken Produkte aus größtenteils nachwachsenden und (gemäß OECD-Norm) biologisch abbaubaren Rohstoffen. Sie sind zudem frei von Duft- und Farbstoffen und alle Flaschen bestehen aus Recycling-Material.

Zukunftsmusik: Die leichtesten Pedale der Welt



Kein Teil der grünen Welle, aber dennoch ein spannendes neues Produkt der Hamburger Firma Titanum sind die MyTi-Pedale. Ein Satz Klickpedale soll dank eines speziellen 3D-Druckverfahren aus Titan gerade einmal 100 Gramm wiegen. Damit würde es die bisher leichtesten Pedale der Welt um ganze 79 Gramm unterbieten. Bisher gibt es die Pedale allerdings noch nicht zu kaufen, doch die Kickstarter Kampagne hat bereits ihr Ziel erreicht und die Produktion wird somit in absehbarer Zeit beginnen. Das Produkt, aber vor allem das spezielle Herstellungsverfahren könnte den Fahrradmarkt revolutionieren und Räder noch leichter machen.

Eine ganz besondere App



Apps sind für viele Radfahrer, egal ob Sonntagsradler oder Sport-Fan, kaum noch wegzudenken. Navigationsapps wie Komoot, Maps.Me oder TrailForks oder Trainings- und Trackingapps wie Cyclemeter, Endur8 oder Strava sind weitläufig bekannt. Die App Cowboy bietet aber nun eine neuartige, aber durchaus relevante Funktion: Neben der Berechnung von Routen nach Schnelligkeit und Länge, berücksichtigt sie außerdem die Luftqualität. Dank der Zusammenarbeit mit dem Anbieter Breezometer ist es der App gelungen, nun auch die saubersten Strecken in allen europäischen Städten herauszufiltern und zu empfehlen.

Weitere Neuheiten zu erwarten



Die große Fahrradmesse EUROBIKE wurde im vergangenen Jahr verschoben. Vom 01. bis zum 04. September 2021 erwartet die Messe allerdings wieder Besucher in den Hallen in Friedrichshafen, wenn auch vielleicht unter anderen Umständen als in den Vorjahren. Wie für Fachmessen üblichen, werden auf der EUROBIKE 2021 sicherlich auch weitere Neuheiten der Fahrrandbranche vorgestellt. Wir dürfen also gespannt bleiben.

Wohin soll es gehen?



Das Bike ist startklar, das neue Outfit steht und das Zubehör ist bereits zum Einsatz gekommen. Doch wohin zur nächsten Radtour? Da die Zukunft nach wie vor ungewiss ist, sollten Radtouren vorerst nur innerhalb von Österreich geplant werden. Ob kurze Tagestouren in der Umgebung oder Langstrecken in den Bergen laden in dieser Saison in der Heimat zum Biken ein. Es bleibt aber zu hoffen, dass auch unsere Nachbarländer Deutschland, Schweiz, Frankreich oder Dänemark bald wieder Urlauber und Outdoor-Begeisterte willkommen heißen und somit auch die Radfahrer und ihre Reiseräder wieder ins Land lassen.