Nordische Kombination

Im Rahmen des Weltcup der Nordischen Kombinierer in Seefeld hat ein Mitglied des tschechischen Trainerstabes einen positiven Coronatest abgegeben.

Das gab der Internationale Ski-Verband (FIS) am Donnerstag bekannt. Das Testergebnis wurde noch vor der Entgegennahme der Akkreditierung bekannt, die Person begab sich sofort in Quarantäne. Nach einer Bewertung durch die örtlichen Gesundheitsbehörden und der Kontaktverfolgung wurde der Rest des Teams für die Bewerbe freigegeben.

Nach dem Training und provisorischen Wertungsdurchgang am (heutigen) Donnerstag folgt von Freitag bis Sonntag ein Weltcup-Triple, je einem Sprung folgen dabei 5, 10 und 15 km in der Langlaufloipe. Die Rückstande des jeweiligen Vortages werden mitgenommen. Österreichs elfköpfiges Team von Chefcoach Christoph Eugen ist am Mittwoch angereist.