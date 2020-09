Preisgeld-Regen: Thiem knackt 20-Millionen-Euro-Schallmauer

Dominic Thiem hatte bei den US Open in New York doppelt Grund zur Freude.

Ausgerechnet zu seinem 27. Geburtstag bescherte sich der Niederösterreicher das lukrativste Geschenk! Denn am Donnerstag knackte Dominic Thiem vor dem Einzug in die dritte Runde (Spiel gegen Marin Cilic ab 2.30 Uhr im sport24-Live-Ticker) den nächsten Meilenstein in seiner Karriere. Thiem hält aktuell bei einem Preisgeld von über 20 Millionen Euro (aktuell: 23.873.943 US-Dollar).

Thiem entwickelte neue Homepage mit Logo DT

Der dreifache Grand-Slam-Finalist präsentierte sich im Big Apple zuletzt sehr entspannt und überraschte auch mit einer neuen Homepage. Hier beantwortet der Star auch 946 Fragen von Fans und gewährt in seinem Blog Einblick in das knallharte Tourleben. Den ersten Blog leitet Thiem mit den Worten ein: „Die lange Corona-Pause hatte auch ein paar positive Aspekte: Mein neues Zuhause ist entstanden. Zumindest im Internet.“ Und auch das neue Logo DT quer durch die Website. Dieses wird in der Zukunft auch einmal das Outfit des Weltranglisten-Dritten zieren. Manager Herwig Straka verrät: „Natürlich ist es das Ziel, gemeinsam mit seinen Partnern das Logo in ausgewählte Produkte zu integrieren.“