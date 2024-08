Frankreich bei Heimspiel so gut wie zuletzt vor 124 Jahren

Die Heim-Spiele von Paris lassen Frankreichs Athletinnen und Athleten über einen historischen Erfolg in der Medaillenbilanz jubeln.

Am frühen Abend des vorletzten Olympia-Tages hielten die Gastgeber am Samstag bei insgesamt 58-mal Edelmetall, davon 15 in Gold - mehr sammelte die "Grande Nation" zuletzt vor 124 Jahren.

1900 ebenfalls in Paris waren es 102 Medaillen, darunter 27-mal Gold - allerdings unter völlig anderen Bedingungen. Bei den zweiten Spielen der Neuzeit gingen in Paris in zahlreichen Sportarten nur Franzosen an den Start.

Danach datiert die beste französische Vorstellung von Peking 2008, als man 43-mal am Stockerl landete, sich aber nur siebenmal vergoldete. Ebenfalls 15 Goldene gab es 1996 in Atlanta, da konnte man mit in Summe 37 Medaillen aber nicht mit der aktuellen Gesamtzahl mithalten.