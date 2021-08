Schubert startet heute Jagd auf Gold

Jakob Schubert startet mit einem klaren Ziel bei Olympia: eine Medaille mitnehmen.

Fünf Medaillen hat Österreich in Tokio schon eingesackt, darunter eine Goldene. Heute startet ein weiterer heißer Edelmetall-Kandidat ins Olympia-Abenteuer: Jakob Schubert. Das Kletter-Ass hat eine beachtliche Erfolgsbilanz. 21 Weltcupsiege und drei Weltmeistertitel hat der Innsbrucker bereits abgeräumt. Was Schubert noch fehlt, ist der ganz große Triumph bei Olympia. In Tokio bietet sich die erste Chance dazu, wo das Sportklettern erstmals unter den fünf Ringen ausgetragen wird.

Obwohl auf dem 30-Jährigen große Hoffnungen ruhen, will er es langsam angehen: "Das erste Ziel ist es, die Qualifikation zu überstehen und in das Finale der Top 8 zu kommen. Schritt für Schritt", so Schubert. Los geht die Qualifikation heute im Speed (10 Uhr), danach folgen Bouldern (11 Uhr) und Vorstieg (14.10 Uhr), Schuberts Paradedisziplin. Die drei bilden die olympische Kombination. Der Tiroler macht aus seinen Medaillenambitionen kein Hehl: "Ich habe selber hohe Erwartungen und möchte eine Medaille haben."

So läuft der Kletter-Bewerb

Disziplin: Kombination aus den drei Disziplinen Speed, Bouldern und Lead (Vorstieg): Teilnehmerzahl: 20 Frauen, 20 Männer

Modus: Die Ergebnisse der Disziplinen werden multipliziert (1., 5. und 10. ergibt 50). Wer am wenigsten Punkte hat, führt. Jeweils acht ziehen in das Finale ein.

Zeitplan: Männer: Quali 3. August (10/11/14.10 Uhr), Finale 5. August (10.30/11.30/14.10 Uhr) Frauen: Quali 4. August (10/11/14.10 Uhr), Finale 6. August (10.30/11.30/14.10 Uhr)