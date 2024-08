Viertelfinal-Showdown für die Basketball-Stars der USA

LeBron James führt die Basketballer der Amerikaner in das Olympische Viertelfinale. Nun gilt es für die USA ,sich am Dienstag gegen Brasilien durchzusetzen, um der Medaille einen Schritt näher zu kommen

Das US-Basketball- Team rund um LeBron James setzte sich in der Gruppenphase souverän durch und trifft nun im Viertelfinale auf Brasilien. Während die Brasilianer nur knapp den Aufstieg geschafft haben, haben die Amerikaner ihre Gruppenphase dominiert. Somit gehen die US- Basketballer als Favoriten in das bevorstehende Match am Dienstag.

Für James sind es die vierten Olympischen Spiele. Gemeinsam mit anderen Topspielern wie Kevin Durant oder Stephen Curry peilt er in Paris seine dritte Goldmedaille an. 2016 und 2021 hatte der 39-Jährige von den Los Angeles Lakers nicht für das US-Dream-Team bei Olympia gespielt.

Der Trainer zeigt sich beeindruckt

US-Coach Steve Kerr hat Basketball-Superstar LeBron James nach dem Einzug der Amerikaner ins Olympia-Viertelfinale geadelt. "Vielleicht das Beste an diesem Trip für mich ist es, LeBron hinter den Kulissen zu sehen", sagte Kerr nach dem Abschluss der Vorrunde in Lille. "Seine Vorbereitung, seinen Fokus. Da bekommt man ein Bild davon, warum er so ist, wie er ist. Es ist einfach beeindruckend, das zu sehen."

LeBron hat nach all den Jahren auch seine Begeisterung für den Sport nicht verloren :"Er liebt das Spiel so sehr, er liebt es, zu arbeiten. Er ist einer der besten Spieler aller Zeiten", lobte Kerr. "Aber es geht so weit darüber hinaus. Es ist einfach das gesamte Paket. Er ist einfach brillant", sagte der US-Coach.

Kerr ist parallel Trainer der Golden State Warriors und kannte James daher bisher nur als Spieler des Gegners. Kerr hatte 2022 die Nachfolge von Gregg Popovich als US-Coach angetreten. Bei der WM im vergangenen Jahr, als Kerr mit dem US-Team im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Deutschland scheiterte, war James nicht dabei.