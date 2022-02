Eishockey-Frauen der USA zogen ins Halbfinale ein

Mission Titelverteidigung lebt durch Sieg über Tschechien weiter.

Die Eishockey-Frauen der USA sind am Freitag durch ihren 4:1-Sieg über Tschechien als erstes Team ins Halbfinale der Olympischen Winterspiele eingezogen. Der Olympiasieger von 2018 hatte im Viertelfinale trotz drückender Überlegenheit allerdings erhebliche Probleme. Immer wieder scheiterte der große Favorit an der tschechischen Torhüterin Klara Peslarova. Die USA machten es sich zudem immer wieder durch unnötige Strafzeiten schwer.

Der Außenseiter war durch Michaela Pejzlova (25. Minute) gar in Front gegangen. Kurz danach egalisierte Hilary Knight (26.) den tschechischen Führungstreffer, ehe Lee Stecklein (47.) das Match zugunsten der USA drehte. Savannah Harmon (57.) in Überzahl und Schofield Coyne (60.) machten in den letzten Minuten des Spiels alles klar. Vor dem vierten Tor hatten die Tschechinnen Plesarova für eine weitere Angreiferin vom Eis genommen.