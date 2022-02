Die Qualifikation der Ski-Freestylerinnen im olympischen Slopestyle-Bewerb ist am Sonntag wegen Wind und schlechter Sicht abgesagt worden.

Das Schlechtwetter in Zhangjiakou hat für eine komplette Termin-Umstellung bei den Ski-Freestylern gesorgt. Nachdem die eigentlich für Sonntag angesetzte Qualifikation der Frauen im olympischen Slopestyle-Bewerb wegen Wind, Schneefall und schlechter Sicht abgesagt werden musste, finden alle Qualifikationen und Entscheidungen um einen Tag später als ursprünglich geplant statt.



Die Qualifikation der Frauen ist nun am Montag angesetzt, das Finale am Dienstag. Die Männer mit Matej Svancer und Daniel Bacher greifen statt am Montag erst am Dienstag ins Geschehen im Genting Snow Park ein, das Finale steigt am Mittwoch.



Im ÖOC-Lager war man über die Verschiebung nicht traurig, nachdem Lara Wolf seit einem Trainingsaufprall über Schmerzen im Beckenbereich klagt und das zweite sowie dritte Training hatte auslassen müssen.