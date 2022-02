Olympia-Auftakt für Milliardenspiele

China will trotz der Corona-Pandemie die Welt mit Milliarden-Spielen verzücken.

Die letzten Vorbereitungen im legendären Vogelnest-Oval laufen auf Hochtouren - im 80.000 Zuschauer fassenden Stadion wird am Freitag (ab 13 Uhr HIER im Sport24-LIVE-Ticker) das Olympische Feuer entzündet. Damit sind die 26. Winterspiele offiziell eröffnet. Die Machthaber in Peking haben keine Kosten und Mühen gescheut und 35 Milliarden Euro, also zehn Mal so viel wie geplant, investiert.

Neue Sportstätten wie das Nationale Ski-Alpin-Resort Xiaohaituo oder das Biathlonzentrum Kuyangshu wurden aus dem Boden gestampft. Irre: 2,5 Milliarden Liter Wasser waren für die Kunstschnee-Produktion an allen Wettkampfstätten notwendig, damit Winter-Olympia in China stattfinden kann. Von 4. bis 20. Februar stehen insgesamt 109 Wettkämpfe statt, 91 Nationen haben für Olympia genannt.

Österreich ist mit 106 AthletInnen am Start, pro Sportler belaufen sich die Ausstattungskosten auf stolze 5.800 Euro. Jeder heimische Olympiasieger darf sich neben sportlichen Ruhm auch über eine Philharmoniker-Münze im Wert von 17.000 Euro freuen.

Glaubt man einer Prognose von Datenspezialist "Gracenote", holt Österreich bei den Olympischen Spielen in Peking 18 Medaillen, fünf davon in Gold.

Erste Medaillen-Entscheidungen am Samstag

Bereits am Samstag startet die rot-weiß-rote Jagd nach den ersten Medaillen. Lisa Hauser zählt im Biathlon-Mixed (Sa., 10 Uhr) zu den Top-Favoritinnen - so wie unser Corona-gebeuteltes Damen-Skisprung-Team (11.45 Uhr). Am Sonntag (4 Uhr) jagt dann Matthias Mayer seine dritte Olympische Gold-Medaille. Er könnte genauso wie unsere Snowboard-Titelverteidigerin Anna Gasser für ein perfektes Wochenende sorgen.

Maier & Dujmovits Fahnenträger

Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits und Bob-Pilot Benjamin Maier werden bei der Eröffnung der XXIV. Olympischen Winterspiele am Freitag Österreichs Fahnenträger sein. Seit den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio tragen immer eine Frau und ein Mann gemeinsam die Fahne eines Landes. Dujmovits hatte 2014 in Sotschi Gold im Parallel-Slalom geholt. Maier gewann 2021 mit seinem Vierer-Team WM-Silber in Altenberg, darf sich in Yanqing Außenseiterchancen auf eine Medaille ausrechnen.

"Besser hätte meine Olympia-Reise nach Peking nicht beginnen können. Ich habe es vor meinem Abflug erfahren. Ich freue mich, gemeinsam mit Benny Österreich repräsentieren zu dürfen", meinte die 34-Jährige, die am Mittwoch nach China reiste.