Pfeift Benzema auf 300 Mio. Euro?

Ex-Real-Star Karim Benzema erlebt in Saudi Arabien eine heftige Krise bei seinem neuen Klub Al Ittihad.

Grund: Trainer Nuno Espirito Santo will den 35-Jährigen nicht in sein Spiel-System integrieren und verlangt vom Klub Benzema wieder zu verkaufen. Weiters hat Santo dem Franzosen die Kapitänsbinde verweigert. Sportlich fiel Benzema seitdem aber nicht auf, in seinen zwei Ligaspielen für Al Ittihad blieb er ohne Tor.

Vermittler soll Lösung finden

Kurios: Schon im Vorfeld gab es Ärger zwischen dem 5-fachen Champions League-Sieger und seinem neuen Coach. Grund: Santo sprach sich gegen die Verpflichtung von Benzema aus. Jetzt soll ein Vermittler zwischen den beiden Rivalen eine Lösung herausarbeiten. Sollte es keinen Konsens geben, ist Benzema auch bereit den Klub wieder zu verlassen. Das berichten französische Medien. Zur Erinnerung: Benzema kassiert in der Wüste bis 2026 unfassbare 300 Millionen Euro.