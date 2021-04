Red Bull Racing – Eine österreichische Erfolgsgeschichte

Österreich und die Formel 1 – das gehört einfach zusammen.

Von Niki Lauda über Gerhard Berger bis zu Alexander Wurz kann Österreich auf eine lange Formel-1-Traditions zurückblicken. Auch der frühere A1-Ring und heutige Red Bull Ring hat schon so manchen großen Formel 1 Grand Prix gesehen. Insbesondere aber seit dem Einstieg des Getränkegiganten Red Bull ist das Interesse an der Formel 1 in Österreich noch einmal gestiegen. Immerhin gehört das Red Bull Racing Team zu den erfolgreichsten Rennställen der letzten Jahre. Wir werfen einen Blick auf die Erfolgsgeschichte von Red Bull in der Formel 1.

Die Anfänge in der Königsklasse



Seit jeher setzt Red Bull auf innovatives Marketing. Zunächst engagierte sich das Unternehmen überwiegend im Fun- und Extremsportbereich. Mittlerweile wurde das Sponsoring auch auf etablierte Sportarten wie Fußball, Eishockey oder eben die Formel 1 übertragen. Bereits Mitte der 1990er Jahre stieg Red Bull beim Sauber-Team als Sponsor ein und übernahm Anteile. In den folgenden Jahren traten die Bullen immer wieder als Haupt- oder Nebensponsor bei verschiedenen Teams wie Arrows oder Jaguar auf.



Erste Jahre mit dem eigenen Werksteam



Zur Saison 2005 übernahm Red Bull dann den Jaguar-Rennstall und trat erstmals als Red Bull Racing Formula 1 Team an. Nachdem man in den ersten Jahren noch mit älteren Ferrari-Motoren ausgestattet wurde, wechselte Red Bull 2007 zu Renault. Zudem konnte mit Adrian Newey einer der besten Konstrukteure der Formel 1 gewonnen werden. Zur Saison 2009 stoß dann Sebastian Vettel zum Team. Der junge Heppenheimer hatte sich bereits zuvor bei Toro Rosso einen Namen gemacht. Betway Sportwetten hat sich näher mit den frühen Formel-1-Jahren von Vettel beschäftigt. So war er 2007 der jüngste Fahrer aller Zeiten, der in die Punkteränge fahren konnte. In dieser Saison holte Red Bull auch die ersten Siege als eigenes Formel 1 Team.

© Betway Infokarten über Sebastian Vettel ×

Serienmeisterschaft mit Vettel

Ab der Saison 2010 sollten Vettel und Red Bull die Formel 1 für mehrere Jahre dominieren. Von 2010 bis 2013 sicherte Vettel Red Bull Racing vier Fahrerweltmeisterschaften in Folge. Dank der starken Leistungen von Teamkollege Marc Webber konnten in dieser Zeit ebenfalls vier Konstrukteurs-Titel eingefahren werden. Allerdings begann es in der Saison 2013 zwischen Webber und Vettel zu kriseln, dass die Zeit der Dominanz bald vorbei sein würde, ahnte man zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. 2014 ging das Team mit Vettel und Daniel Ricciardo an den Start, doch aufgrund des veralteten Motors waren die Bullen nicht in der Lage, um den Titel mitzufahren.

Ende der Vettel-Renault-Ära und Ankunft von Max Verstappen

Zur Saison 2015 wechselte Sebastian Vettel zu Ferrari. Die Leistungen von Red Bull ließen weiter zu wünschen übrig, so dass sich zwischen Red Bull und Renault eine wahre Schlammschlacht entwickelte. Zwar wurde das Engagement bis 2019 fortgesetzt, doch mit den Renault-Motoren konnte Red Bull nicht mehr an frühere Ergebnisse anknüpfen. Allerdings ist es dem Team gelungen, mit Max Verstappen eines der größten Fahrertalente im Feld zu verpflichten. Zuletzt setzte der Rennstall auf Honda-Motoren, allerdings werden sich die Japaner nach der laufenden Saison ebenfalls aus der Formel 1 zurückziehen. Und dass, obwohl es eigentlich recht gut läuft. Noch steht in den Sternen, mit welcher Antriebseinheit Red Bull in den kommenden Jahren an den Start geht – auch ein kompletter Rückzug stand zur Debatte.