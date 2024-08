Rennfahr-Legende (60) stirbt bei Flugzeugabsturz

Er ist eine Dirt-Racing-Legende. Am Freitag ist er bei einem Flugzeugabsturz gestorben.

Scott Bloomquist wurde nur 60 Jahre alt. Bei einem Flugzeugunfall auf der Farm seiner Familie in Mooresburg (Tennessee, USA) verunglückte er tödlich.

Scott Bloomquist was one of a kind.



Rest In Peace to an all-time legend of dirt Late Model racing.