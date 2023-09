Schock! Arnie fällt zwei Monate aus

Beim Serie A Hit gegen Empoli verletzte sich Marko Arnautovic am linken Oberschenkel. jetzt ist die Diagnose da und es sieht düster aus.

Marko Arnautovic droht laut italienischen Medienberichten eine zweimonatige Zwangspause. Der Stürmer von Inter Mailand musste am Sonntag beim 1:0 in Empoli in den Schlussminuten verletzt vom Rasen. Die "Gazzetta dello Sport" befürchtet eine "schwerwiegende Muskelverletzung" im linken Oberschenkel, wie die Sport-Tageszeitung am Montag schrieb. Arnautovic verließ das Stadion auf Krücken und mit besorgtem Ausdruck.

Laut dem "Corriere dello Sport" wird der Spieler mindestens zwei Monate lang ausfallen. Eine noch längere Pause sei nicht ausgeschlossen. Der 34-Jährige unterzieht sich laut Medienangaben am Montagnachmittag medizinischen Checks. Inter-Trainer Simone Inzaghi zeigte sich besorgt. "Wir werden Arnautovic eine Weile verlieren", sagte Inzaghi nach dem Match.

Inter spielte am Sonntag gegen den Tabellenletzten Empoli zu zehnt fertig. Den Treffer für die Mailänder erzielte Federico Dimarco per Distanzschuss in der 51. Minute. Damit stehen die von Simone Inzaghi trainierten "Nerazzurri" auch nach der fünften Runde mit dem Punktemaximum an der Spitze der Tabelle. Drei Punkte dahinter folgt Stadtrivale Milan.

Arnautovic wird aller Voraussicht nach damit für die EM-Qualifikationsspiele von Österreich im Oktober ausfallen. Das ÖFB-Team trifft am 13. Oktober in Wien auf Belgien, drei Tage später geht es in Baku gegen Aserbaidschan.