Das verrückte Ski-Comeback

Start frei für die erste Weltcup-Party der Saison - allerdings ohne Fans vor Ort.

Während Rennläufer und Betreuer in Sölden eintrudeln, ist die Stimmung eigenartig. So richtig füllt sich der Traditions-Skiort nicht. Fans müssen ja daheim bleiben. Die Auffahrt zum Rettenbachgletscher, wo sich normalerweise lange Schlangen bilden, ist frei - das Renngelände wird zur Sperrzone. Die Akkreditierten werden in vier Blasen aufgeteilt: Rennläufer (und Betreuer) plus die Offiziellen bilden die Blase "Blau", Medienvertreter haben "Gelb" auf ihren Akkreditierungen, Ausrüster und Mitarbeiter "Rot" und rund 200 Spezialgäste "Grün".

Favoriten aus dem Ausland. Ohne Fan-bzw. Sponsor-Ablenkungen können sich die Rennläufer voll auf den Showdown zwischen den Toren konzentrieren. Morgen eröffnen die Damen die Jagd auf Gesamtweltcupsiegerin Brignone. Die Italienerin wird beim RTL-Auftakt (10 bzw. 13 Uhr, ORF 1 live) als Favoritin gehandelt.

Am Sonntag bahnt sich ein Duell Pinturault (FRA) gegen Kristoffersen (NOR) an. Und die ÖSV-Herren? In Sölden ist am ehesten Marco Schwarz eine Top-Platzierung zuzutrauen, im Gesamtweltcup könnten die Speed-Asse Kriechmayr und Mayer mitmischen.

4 Fragen vor dem Saison-Auftakt