ER wird Nachfolger von Hans Knauß im ORF

15 Jahre lang raste Hans Knauß mit der Kamera die Pisten hinunter. Nun folgt ihm ein Ex-ÖSV-Star nach.

Am 7. März 2020 raste Hans Knauß (49) in Kvitfjell zum letzten Mal mit der ORF-Kamera über eine Weltcuppiste. In Sölden steht sein Nachfolger in den Startlöchern: Joachim Puchner (33). Der Salzburger holte 2011 einen zweiten Platz (Abfahrt) sowie zwei dritte Plätze (Super-G).

© GEPA

Noch drei Tage bis Sölden

Nur noch drei mal schlafen, dann ist es so weit: Die Ski-Saison ist eröffnet! Der traditionelle Auftakt mit dem Riesentorlauf in Sölden geht dabei früher als üblich über die Bühne: Wegen Corona wurde der Start um eine Woche vorverlegt. Zudem müssen die Ränge leer bleiben.

Damen legen mit RTL am Samstag wieder los

Auch bei den ÖSV-Damen ist vor dem RTL am Samstag (10/13 Uhr) Corona allgegenwärtig. Rennsportleiter Christian Mitter versucht, das Thema zumindest organisatorisch von den Damen fernzuhalten. "Damit sie nur noch die Tests machen müssen."

Um sportlich wieder an die Spitze zu kommen, hat der ehemalige Erfolgscoach der norwegischen Herren an einigen Schrauben gedreht. "Die Professionalität, der Ehrgeiz und die Bestimmtheit der Mädchen sind herausragend", lobte der Steirer.

In Abwesenheit von US-Star Mikaela Shiffrin ist in Sölden zwar Federica Brignone die große Favoritin. Aber auch Kathi Liensberger will wieder durchstarten.