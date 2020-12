Feller verpasst als Vierter Podest bei Kristoffersen-Sieg

Beim Slalom in Madonna gewinnt Kristoffersen vor Sebastian Foss-Solevaag - Feller kommt auf Platz 4.

Norwegen feiert einen Doppelsieg beim Slalomklassiker in Madonna! Henrik Kristoffersen katapultiert sich mit einem Top-Lauf im zweiten Durchgang noch auf Platz eins und stößt seinen nach dem ersten Druchgang führenden Landsmann Foss-Solevaag noch vom obersten Platz auf Rang zwei. Dritter wird Alex Vinatzer aus Italien.

Nur eine Hundertselsekunde dahinter landet Manuel Feller auf der Vier und verpasst beim Nacht-Slalom in Madonna di Campiglio seinen zweiten Podestplatz in Folge nur hauchdünn! Einen Tag nach Rang zwei in Alta Badia muss sich der Tiroler mit Rang vier (+0,35) zufriedengeben.

Zweitbester ÖSV-Athlet wird Marco Schwarz auf Rang neun (+0,58), Fabio Gstrein verbessert sich im Finale um elf Plätze auf den 12. Rang.

Michael Matt 16.), Adrian Pertl (17.) und Christian Hirschbühl (18.) sammeln ebenfalls Weltcup-Punkte.

Kristoffersen führt nach dem zweiten Rennen die Slalom-Wertung zehn Punkte vor Feller an. Das ÖSV-Team hat vor dem Jahreswechsel noch in zwei Herren-Speedrennen in Bormio und bei zwei Damen-Technikbewerben am Semmering (jeweils 28./29.12.) die Chance auf den ersten Saisonsieg.

