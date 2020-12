Gisin schnappt Liensberger Sieg vor Nase weg

Trotz eines Traumlaufs im 2. DG. muss sich Katharina Liensberger (2.) beim Slalom am Semmering Siegerin Michelle Gisin geschlagen geben. Die im ersten Durchgang führende Mikalea Shiffrin landet am dritten Platz.

Skirennläuferin Katharina Liensberger haben am Dienstagabend nur 0,11 Hundertstelsekunden auf ihren ersten Weltcup-Sieg gefehlt. Die Vorarlbergerin musste sich im Flutlicht-Slalom in Semmering nur der Schweizerin Michelle Gisin geschlagen geben, Dritte wurde die zur Halbzeit führende US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Katharina Truppe belegte den sechsten Platz, mit der Zehnten Katharina Huber landete noch eine weitere ÖSV-Athletin in den Top Ten.

Die 27-jährige Gisin schrieb damit auch ein Stück Schweizer Skigeschichte. Bisher letzte Schweizer Slalom-Siegerin im Weltcup war Marlies Öster, die am 20. Jänner 2002 in Berchtesgaden gewonnen hatte.

Hier die Top-Ten im Überblick: