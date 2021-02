Haaser fällt für Ski-WM aus

Nächster Verletzungsschock im ÖSV-Damen-Team: Ricarda Haaser fällt für die am Montag beginnende Ski-WM in Cortina aus.

Nach Nicole Schmidhofer, Nina Ortlieb und Bernadette Schild fällt die nächste prominente Ski-Dame aus: Bei Ricarda Haaser wurde zum zweiten Mal nach 2020 ein akuter Bandscheibenvorfall diagnostiziert. Die 27-jährige Tirolerin wurde bereits gestern im Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck von Dr. Michael Gabl operiert. Haaser fällt damit auch für die am Montag beginnende Ski-WM in Cortina aus, ihre Saison ist zu Ende.

Haaser: "WM macht nur Sinn, wenn man topfit ist"

Die Tirolerin: „Im Dezember sind die ersten Rückenbeschwerden aufgetreten, die mich aber bis zum Rennen in Garmisch-Partenkirchen nicht sonderlich beeinträchtigt haben. Dann sind allerdings abrupt Schmerzen beim Gehen und Sitzen dazugekommen und teilweise ein Taubheitsgefühl im rechten Bein. Damit war leider sofort klar, dass etwas dagegen unternommen werden muss. Mein Wunsch wäre natürlich gewesen, bei der WM dabei zu sein und die Saison fertig zu fahren, aber das macht nur Sinn, wenn man topfit ist."

© Instagram Ricarda Haaser erlitt schon letztes Jahr einen Bandscheibenvorfall

Speed-Damen sind heute nach San Pellegrino gereist

Haaser meldete sich bereit bei ihren Fans auf Instagram: „Mir geht es gut und die OP ist ebenfalls gut verlaufen. Keine WM und keine Weltcuprennen mehr :(". Dazu fügte sie zwei Hashtags: #Shithappens und #Lifegoeson. Bei der WM wäre sie eine Kanditatin für die Kombination, die Speed-Rennen und den Riesentorlauf gewesen. Während Haaser aus dem Krankenhaus grüßt, sind unsere Speed-Damen heute zum WM-Feinschliff in San Pellegrino, rund 70 Kilometer entferent von Cortina, angereist.