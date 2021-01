Mitfavorit stürzt schwer & kracht ins Netz

Cochran-Siegle nach Topzeit out - mit Helikopter gegorgen.

Nach einem Sturz des Mitfavoriten Ryan Cochran-Siegle war das Rennen in Kitzbühel unterbrochen. Der US-Amerikaner begann sein Rennen richtig stark, verschnitt dann aber in der Traverse, flog ab und landetw in den Fangzäunen. Er konnte sich selbst aus dem Netz befreien und einige Betreuer waren gleich bei ihm.

Auf den ersten Blick schien es so, als hätte er da Glück gehabt. Er klagte über Schmerzen in der Schulter und wurde mit herm Helikopter abtransportiert.

Bereits im Abschlusstraining gab es die erste schwere "Brez'n": Im gestrigen Training verlor Johan Clarey (FRA) die Balance beim Zielsprung und landete in den Fangzäunen. Er blieb unverletzt.

"Der Sprung ist am Limit, aber das ist Kitzbühel", sagte der Trainingsschnellste, Vincent Kriechmayr. 44 Hundertstel nahm er Matteo Marsaglia (ITA), 45 Hundertstel ÖSV-Kollege Max Franz ab. Vinc: "Ich fühle mich wohl."