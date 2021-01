ÖSV-Asse mit letzter Probefahrt auf Streif

Ex-Streif-Sieger Reichelt absolvierte einen starken ersten Trainingslauf auf dem Streif und schafft den Sprung auf den dritten Platz.

Nur Bormio-Sieger Cochran-Siegle und US-Kollege Ganong waren gestern 0,48 bzw. 0,13 Sekunden schneller als Reichelt. Der 40-jährige Salzburger, Hahnenkamm-Abfahrtssieger 2014, nützte die "angenehmen" Bedingungen und fuhr aus einer hartnäckigen Formkrise. Heute im 2. Training (11.30 Uhr, ORF 1 live) und vor allem in beiden Abfahrten am Freitag und Samstag will Reichelt ("Ich hab einiges umgestellt") noch eins draufsetzen und auf den Zug für die WM in Cortina aufspringen (siehe r.). Zweitbester ÖSV-Läufer war gestern Christopher Neumayer als Zehnter (+0,80).

Vorjahrs-Helden gingen erstes Training »gemütlich« an

Nicht nur die Stimmung, so ganz ohne Fans, war "anders". Vincent Kriechmayr, der es gestern "gemütlich" anging und als 32. ins Ziel kam (+2,01), war über die weiche Piste verblüfft. "Es ist kein Eis vorhanden, würde ich fast sagen", schüttelte der Oberösterreicher den Kopf. "Dabei war es in den letzten Jahren immer pickelhart."

In der ersten Abfahrt am Freitag könnte aber alles anders sein. Kriechmayr: "Pro Athlet, der da runterfährt, pro Rutschkommando wird die Piste fordernder und das Tempo sehr viel höher."

Auch Vorjahrssieger Mayer (25./+1,85) hielt sich gestern zurück -er fuhr eine schnellere Besichtigung. "Ich hab schon schlimmere erste Trainingsfahrten gehabt", so der Doppel-Olympiasieger. "Aber es ist nach wie vor die Streif." Heute im Abschlusstraining wollen alle einen Gang zulegen.