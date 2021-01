Die ÖSV-Stars Matthias Mayer & Vincent Kriechmayr wollen wieder glänzen - am Mittwoch steigt das erste Training (11:30).

Nach dem Corona-Wirrwarr und mehreren Verschiebungen steht das Programm: In Kitzbühel gehen am kommenden Wochenende mit zwei Abfahrten und einem Super-G gleich drei Speed-Bewerbe über die Bühne.

Doch bevor unsere ÖSV-Stars in den Wettkampfmodus umschalten, müssen sich Mayer und Co. im ersten Training (Mittwoch ab 11.30 Uhr hier im sport24-LIVE-Ticker) an die harten Bedingungen der Streif gewöhnen.

Corona verhindert Glanz und Glamour in Kitz

Die Corona-Situation sorgt anstatt eines Ansturms Tausender Fans und den berühmt-berüchtigten Promi-Partys diesmal für eine Geisterkulisse. Dennoch voller Vorfreude: Die ÖSV-Speedfahrer um Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr! Das Duo startet mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck am Hahnenkamm: Kurz vor Jahreswechsel triumphierte Mayer in der Abfahrt von Bormio - knapp gefolgt von Kollege Kriechmayr. "Jetzt habe ich ein bisschen eine Sicherheit, und ich hoffe, dass ich die mit ins neue Jahr nehmen kann", hatte der Oberösterreicher aufgeatmet.

Beste Voraussetzungen für Kitz - wo das Duo bereits im Vorjahr glänzte: Mayer triumphierte vor Kriechmayr in der Abfahrt und krönte sich zum König von Kitzbühel. "Wir haben letztes Jahr eine super Saison gehabt -das zu bestätigen, ist aber nicht einfach", weiß Mayer. Im Super-G musste sich der Kärntner nur Kjetil Jansrud geschlagen geben. Heißt also: Es gibt noch Luft nach oben.

Apropos Luft: Aufgrund der ungünstigen Wetterprognosen wurde das erste Training von Dienstag auf Mittwoch verlegt. In Kürze wird es nun endgültig ernst!

Die Streif verspricht eine heiße Fahrt Höllenritt. Die Abfahrt von Kitzbühel zählt zu den legendärsten und zugleich gefährlichsten Rennen des Weltcups. Im Vorjahr raste Matthias Mayer zum umjubelten Sieg.

Hier geht's zum Liveticker des 1. Hahnenkammrennens: