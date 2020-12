Knie kaputt: Schmidi droht Ski-Aus

Die schwer gestürzte Nici Schmidhofer hat sich das Knie komplett zerstört.

Gestern, einen Tag nach der ersten Operation im Grazer Unfallkrankenhaus, erklärte Operateur Jürgen Mandl, wie komplex die nach dem Einschlag mit 114 km/h entstandenen Verletzungen der Ex-Weltmeisterin sind. Neben dem Kreuzband rissen alle Bänder, dazu kam ein Verrenkungsbruch.

© GEPA In Val d'Isere stürzte Schmidhofer schwer

Alle Bänder gerissen, Knochen-OP folgt noch

Der Eingriff vom Sonntag war nicht der letzte. Vorerst wurde einmal nur das Knie stabilisiert. Wenn die Schwellungen im Kniegelenk abgeklungen sind, ist ein Eingriff am Knochen geplant, dann wird der Bandapparat wieder hergestellt. Die komplexe Knieverletzung, hieß es in einer ÖSV-Mitteilung, erfordere eine "längere Pause als erwartet". Damit rückt ein Comeback in weite Ferne.